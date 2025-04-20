ساعة آبل Apple Watch Series 10 تعود للبيع بسعر قياسي منخفض قيمته 299 دولارا فقط

إذا كنت تنتظر اللحظة المثالية لشراء Apple Watch Series 10، فقد حان الوقت الآن، فالساعة الذكية الأحدث من آبل متوفرة حالياً بسعر مخفض لدى Amazon وWalmart وBest Buy، حيث يمكنك الحصول على الطراز الأساسي بمقاس 42 ملم مقابل 299 دولاراً فقط (خصم 100 دولار)، وهو أقل سعر تم تسجيله حتى الآن.

كما يمكنك شراء الطراز الأكبر بمقاس 46 ملم (Wi-Fi) بسعر 329 دولاراً فقط لدى نفس المتاجر، وهو أيضاً أدنى سعر لهذا الإصدار منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي.

ما الجديد في Apple Watch Series 10؟

رغم أن Series 10 تمثل تحديثاً طفيفاً مقارنة بسابقتها Series 9، إلا أن التحديثات جاءت فعّالة وملموسة، حيث تأتي الساعة بشاشة OLED واسعة الزاوية أكبر بنسبة 30%، ما يجعل قراءة الرسائل والتنبيهات أسهل من أي وقت مضى.

والأهم من ذلك، أن الساعة أصبحت أنحف بنسبة 10% من Series 9 وأنحف بنسبة 30% من Apple Watch Ultra، ما يعني أنها لن تعلق بكم القميص أو تشعرك بوزن زائد أثناء الحركة.

أداء أسرع وميزات صحية متقدمة

من أبرز التحسينات أيضاً، أن Series 10 تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحنها من 0% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط. كما تعمل بشريحة S10 SiP الجديدة من آبل، وتدعم ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب مجموعة من الوظائف الرياضية والصحية الأخرى.

كما تستفيد الساعة من نظام watchOS 11 الذي جلب معها تطبيق Vitals الجديد وإمكانية إيقاف حلقات النشاط مؤقتاً، وهي ميزات مطلوبة بشدة لدى المستخدمين.