هل شرب الحليب كامل الدسم أفضل من الخالي أو القليل؟

الحليب كامل الدسم غنيٌّ بالعناصر الغذائية، وهو ممتازٌ لتوفير كمياتٍ وفيرةٍ من البروتين والكالسيوم، لشرب الحليب كامل الدسم فوائدٌ عديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يُلحق الضرر بصحتك.

لسنوات عديدة، تجنبت معظم الأسر، وخاصة في الولايات المتحدة، شرب حليب كامل الدسم لأنه يُستخدم غالبًا مع القهوة أو الحلويات. ومع ذلك، يُتوقع عودة هذا المشروب بقوة مع تزايد شعبية الحليب كامل الدسم على مواقع التواصل الاجتماعي.

على تيك توك هناك ما يقرب من خمسة ملايين منشور يتحدث عن فوائد الحليب كامل الدسم، الغني بالعناصر الغذائية، حتى في المدارس الأمريكية يشجع الخبراء الآن على استخدام الحليب كامل الدسم، واستبداله بالحليب الخالي من الدسم وقليل الدسم، والذي أصبح إلزاميًا تقديمه في الكافيتريات منذ عام ٢٠١٢.

لماذا كان الحليب كامل الدسم خارج دائرة الاهتمام لبعض الوقت؟

كان الحليب كامل الدسم هو المفضل لدى الأمريكيين قبل الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، مع تقدم علم التغذية، أُشيع أنه يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، مما قد يضر بصحة القلب. وقيل إن الحليب كامل الدسم يرفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، وهو السبب الرئيسي وراء معظم النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهكذا، توقف من يسعون إلى إنقاص الوزن والحصول على أجسام رشيقة عن شرب الحليب كامل الدسم تمامًا، وتصدرت المنتجات الخالية من الدسم قائمة المنتجات.

يقول موقع Health.com إنه منذ عام ١٩٨٥،المبادئ التوجيهية الغذائية لـوقد اقترح الأميركيون الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم وخالية الدسم للاستهلاك اليومي لمعظم الأشخاص.

ومع ذلك، فقد اجتمع الأطباء الآن خلف الحليب كامل الدسم، قائلين إن محتواه العالي من الدهون مهم لنمو وتطور الأطفال الصغار، ويوصون به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين.

الفوائد الصحية لشرب الحليب كامل الدسم

تشير الدراسات إلى أن جميع الدهون المشبعة تُشكل نفس المخاطر الصحية المباشرة، ويقول الخبراء إن منتجات الألبان بما فيها الكاملة لا تُشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهي غنية بالبروتين والكالسيوم.

يحتوي الحليب كامل الدسم على توازن مثالي من العناصر الغذائية والدهون والبروتينات، مما يُعزز امتصاص العناصر الغذائية، ورغم ارتفاع سعراته الحرارية مقارنةً بالحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ارتفاع نسبة الدهون في الحليب كامل الدسم يُسهم في الشعور بالشبع ويُساعد على التحكم في الجوع بشكل أفضل.

كما أنه مفيد لإنقاص الوزن إذا كنتَ بالغًا نشيطًا وتمارس الرياضة بانتظام، تشير الأبحاث إلى أن استبدال الحليب كامل الدسم بنوع قليل الدسم قد يُسبب نقصًا في العناصر الغذائية في النظام الغذائي ككل.

ما هي أضرار تناول الحليب كامل الدسم؟

يقول الأطباء إنه على الرغم من فوائد الحليب كامل الدسم الكثيرة، إلا أن له بعض السلبيات في حال الإفراط في شربه، وقد ربطت إحدى الدراسات استهلاك الحليب كامل الدسم بزيادة خطر الوفاة بالسرطان، فمع كل 200 غرام ، أي ما يعادل كوبًا تقريبًا من الحليب يوميًا - ارتفعت احتمالية الوفاة بنسبة 12%.

يعتقد الخبراء أن شرب كمية كبيرة من الحليب كامل الدسم قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

المصدر: timesnownews