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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي هيرتفوردشاير ووسط لانكشاير في بريطانيا، عن نتائج واعدة لاستخدام عصير الكرز الحامض من نوع Montmorency كمكمل غذائي طبيعي يساعد في التخفيف من أعراض التهاب القولون التقرحي، أحد أكثر أمراض الأمعاء الالتهابية شيوعًا.

فوائد شرب عصير الكرز الحامض 

وأوضحت الدراسة، التي تُعد الأكبر من نوعها على البشر، أن المرضى الذين تناولوا 130 مل من عصير الكرز المخفف مرتين يوميًا على مدار ستة أسابيع، شهدوا انخفاضًا بنسبة 40% في مستويات بروتين الكالبروتكتين في البراز، وهو مؤشر رئيسي على وجود التهاب بالأمعاء. 

وأبلغ المشاركون عن تحسن بنسبة 9% في جودة حياتهم العامة، وفقا لما نشر في موقع “scitechdaily”.

ويرجع الباحثون هذا التأثير الإيجابي إلى احتواء العصير على نسب مرتفعة من مركبات الأنثوسيانين المضادة للالتهابات.

فوائد شرب عصير الكرز الحامض 

وأشار الباحثون، إلى أن كل 30 مل من العصير المركز تعادل تناول حوالي 100 حبة كرز كاملة.

وقالت البروفيسورة ليندسي بوتومز، أستاذة علوم التمارين والصحة بجامعة هيرتفوردشاير والمشاركة في إعداد الدراسة:
"رغم أن عصير الكرز لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأدوية التقليدية.

وأشارت النتائج، إلى إمكانية استخدامه كجزء من خطة علاج متكاملة، ما قد يساهم في تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة، وربما حتى تأخير اللجوء إلى العلاجات الجراحية أو المكثفة."

فوائد شرب عصير الكرز الحامض 

وأُجريت الدراسة على 35 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، وتمت مراقبة حالتهم بدقة مع ضبط النظام الغذائي والأدوية المستخدمة، ورغم أن تحاليل الدم لم تظهر تغييرات كبيرة، إلا أن الانخفاض في مؤشرات الالتهاب المعوية كان واضحًا وذو دلالة طبية.

يُذكر أن التهاب القولون التقرحي هو مرض مزمن يسبب التهابات وتقرحات في بطانة الأمعاء الغليظة والمستقيم، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل آلام البطن والإسهال الشديد، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية، يعتزم الفريق البحثي توسيع الدراسة لتشمل مرضى داء كرون، في خطوة نحو توفير حلول طبيعية تكميلية تقلل من الاعتماد على الأدوية التقليدية وتحد من آثارها الجانبية.

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عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

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