ماذا يحدث عند تناول الخس بعد الفسيخ في شم النسيم

تناول الخس في شم النسيم له فوائد صحية عديدة، خصوصًا أنه يُعتبر من الخضروات الورقية الخفيفة والمنعشة، وتزيد أهميته في هذا الموسم الذي يكثر فيه تناول الأطعمة المالحة مثل الفسيخ والرنجة. إليك أبرز فوائده:

1. ترطيب الجسم: يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم، خاصة مع الأطعمة المالحة.



2. مساعدة في الهضم: ألياف الخس تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك، وهو مفيد بعد وجبات شم النسيم الثقيلة.



3. تقليل مفعول الأملاح: يساعد الخس على موازنة تأثير الفسيخ والرنجة، لأنه يعمل كمدر للبول، مما يساهم في التخلص من الأملاح الزائدة.



4. غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على فيتامينات مثل C وA، التي تقوّي المناعة وتحمي الجسم من الالتهابات.



5. تهدئة الأعصاب: يُقال إن للخس تأثير مهدئ طبيعي، مما قد يكون مفيدًا في تقليل التوتر الناتج عن تغيير نظام الأكل في شم النسيم.



6. خفض ضغط الدم: البوتاسيوم الموجود في الخس يساعد على خفض ضغط الدم، وهو أمر مهم مع الأطعمة المالحة.

ولذلك نقدم لكي سلطة خفيفة بالخس تناسب أجواء شم النسيم

سلطة خفيفة ومنعشة بالخس، مناسبة جدًا لشم النسيم، وبتساعد على التوازن بعد الفسيخ أو الرنجة

سلطة خس خفيفة ومنعشة

المكونات:

1 حبة خس مقطعة شرائح

1 خيار مقطع شرائح رفيعة

1 جزرة مبشورة

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب شبت مفروم (اختياري)

عصير ليمونة كاملة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة كمون

رشة ملح خفيف (اختياري حسب كمية الملح في الوجبة الأساسية)

رشة فلفل أسود



طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضيفي الخس والخيار والجزر والبقدونس والشبت.



2. في طبق صغير، اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون والكمون والملح والفلفل.



3. صبي الخليط على السلطة وقلّبي كويس.



4. قدميها باردة جنب الفسيخ أو الرنجة.