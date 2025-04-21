أخبار الوادي الجديد| المحافظ يرفع درجة الاستعداد لاستقبال الربيع.. ويهنئ أقباط المحافظة بعيد القيامة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، محافظ الوادي الجديد يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وأعياد الربيع ويهنئ أقباط المحافظة بعيد القيامة.



أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أنحاء المحافظة ، في إطار حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مشددا على أهمية جاهزية مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سير الاحتفالات في أجواء من الأمن والاستقرار، مع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية ومتابعة مستمرة.

وفى سياق متصل، أكد المحافظ ضرورة الاستعداد الكامل بتجهيز المستشفيات وتوافر الأدوية ونشر سيارات الإسعاف بمناطق تجمعات الأهالى، تزامنًا مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية لضمان سلامة المنتجات، موجها رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد يهنئ أقباط المحافظة بعيد القيامة

في أجواء يسودها المحبة والإخاء، قام اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، لتقديم التهاني لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، وراعي الكنيسة ولجميع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والعميد محمد شعراوى ، المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في مشهد يعكس روح المحبة والوئام التي تجمع بين أبناء الوادي الجديد مسلمين وأقباط.

وأكد المحافظ على قوة النسيج الوطني المصري، وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، مشيراً إلى أن هذه الوحدة الوطنية الراسخة هي الركيزة الأساسية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من خلالها تتحقق التنمية الشاملة وتسمو قيم المحبة والإخاء ، والتمسك بالمبادئ السامية التي تدعو إلى السلام.

وأعرب الزملوط عن تقديره لمظاهر الأخوة والوحدة الوطنية التى تتجلى بأبهى صورها خلال الأعياد والمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الروح تعكس عمق التلاحم الوطني بين أطياف المجتمع الواحاتى ، وتبرهن على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم المواطنة والتسامح وترسيخ أسس التعايش المشترك ، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد وجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري العظيم ، معربا عن بالغ سعادته بما يلمسه من روح المحبة والوئام التي تجمع أطياف المجتمع وتمتد جذورها في أعماق التاريخ بالمحافظة.

رئيس جامعة الوادي الجديد: نعتز بالروابط القوية بين أبناء مصر

هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، رفقة وفد من الجامعةوعلى رأسهم الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ٤ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بنيافة الأنبا إرسانيوس بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة، على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن.

وأوضح طنطاوي، أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصرنا الحبيبة وحفظ الله مصر وبارك شعبها.