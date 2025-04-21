مكان دفنه وخليفته القادم.. ماذا يحدث بعد وفاة البابا فرانسيس؟



أدت وفاة البابا فرانسيس إلى حداد في الفاتيكان وحالة حزن في العالم، وفق ما ذكرت هيئة بي بي سي البريطانية.

بعد وفاة البابا تبدأ "فترة الفراغ البابوية" - وهي الفترة بين وفاة أحد الباباوات وانتخاب آخر - وهي الأمر الحاصل الآن مع وفاة البابا فرانسيس.

موعد الجنازة

يتعين على الكرادلة في الوقت الراهن تحديد موعد الجنازة بدقة وبعد ذلك موعد بدء المجمع المغلق.

لكن معظم الجدول الزمني مُحدد مسبقًا؛ فقد أدت وفاة البابا إلى بدء تسعة أيام من الحداد تُعرف باسم "نوفندياليس"، ويجب دفن البابا بين اليوم الرابع والسادس بعد الوفاة.

سيُعرض جثمان البابا أيضًا في كاتدرائية القديس بطرس للعزاء، وسيُقام قداسٌ في كل يوم.

خليفة البابا فرانسيس

وبعد ذلك، سيجتمع جميع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما في الفاتيكان لاختيار خليفة البابا فرانسيس.

يستغرق اختيار البابا عادة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد وفاة سلفه، على الرغم من أن الأمر قد يمتد إلى ما بعد ذلك قليلاً إذا واجه الكرادلة صعوبة في الاتفاق على مرشح.

ثلاثة توابيت

وكانت الجنازات البابوية عادة عبارة عن حدث معقد، ولكن البابا فرانسيس وافق مؤخرا قبل وفاته على خطط لجعل الإجراء بأكمله أقل تعقيدا.

كان الباباوات السابقون يدفنون في ثلاثة توابيت متداخلة مصنوعة من خشب السرو والرصاص والبلوط.

اختار البابا فرانسيس نعشًا خشبيًا بسيطًا مبطنًا بالزنك.

كما ألغى البابا تقليد وضع جثمان البابا على منصة مرتفعة في كاتدرائية القديس بطرس ليتمكن العامة من رؤيته.

عزاء البابا فرانسيس

وبدلاً من ذلك، سيتم دعوة المعزين لتقديم احتراماتهم بينما يبقى جثمانه داخل النعش، مع إزالة الغطاء.

وسيكون فرانسيس أيضًا أول بابا منذ أكثر من قرن يتم دفنه خارج الفاتيكان.

مكان دفن البابا الراحل

وسيتم دفنه في كنيسة القديسة مريم الكبرى، إحدى الكنائس البابوية الأربع الكبرى في روما.

وأعلن الكاردينال كيفن فاريل، كبير كهنة الفاتيكان، وفاة البابا صباح الاثنين.

وجاء في بيان: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن، أعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس".

ذكر" في الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى بيت الآب. كرّس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته".

أضاف فاريل: "لقد علمنا أن نعيش قيم الإنجيل بإخلاص وشجاعة ومحبة عالمية، وخاصة لصالح الأكثر فقراً وتهميشاً".