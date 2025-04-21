قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة ثقيلة لنيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي نشر معلومات حساسة ضمت زوجته وشقيقه
حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات
وزير الأوقاف يتفقد التطوير بمستشفى الدعاة ويوجه بتعزيز الخدمات الطبية
مكنشي في الفورمة.. تقييم «صادم» لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس رسميًا
كريم محمود عبد العزيز: يلا بقى نرجع نزعل ونشيل ونفضح ونعري بعض
بشرى سارة| صرف معاشات مايو 2025 مبكرا وزيادة جديدة في الطريق .. تفاصيل هامة
هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة
ما هي قصة شم النسيم؟.. 7 أسرار عن الاحتفال بهذا اليوم
شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة فيه
أظهر وجهه القبيح.. سموتريتش: لا حل لغزة سوى الاحتلال والحكم العسكري
أسعار الذهب في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكاردينال كيفن فاريل: هذا آخر ما قاله البابا فرانسيس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
محمد على

توفى البابا فرانسيس اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد يوم من ظهوره في ساحة القديس بطرس يوم أحد الفصح، وفقًا لما ذكره الفاتيكان في بيان.

وقال الكاردينال كيفن فاريل في البيان الذي نشره الفاتيكان على قناته على تيليجرام: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرانسيس".

ذكر "في تمام الساعة 7:35 صباحًا (05:35 بتوقيت جرينتش)، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى دياره. لقد كرَّس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته".

جاءت وفاة البابا فرانسيس بعد يوم واحد فقط من إسعاده حشود المصلين في الفاتيكان يوم أحد الفصح بظهوره على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، رغم أنه كان لا يزال يتعافى من مرض عضال.

كاد البابا فرانسيس أن يفارق الحياة مرتين في وقت سابق من هذا العام بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

أمضى 38 يومًا في المستشفى قبل أن يُغادر في 23 مارس.

يوم الأحد، تمنى البابا للحشود في ساحة القديس بطرس "عيد فصح سعيدًا" ملوحًا بيده، ودعا في بركته التقليدية "إلى المدينة والعالم" إلى حرية الفكر والتسامح.
 

البابا فرانسيس الاثنين 88 عامًا ساحة القديس بطرس يوم أحد الفصح الفاتيكان الكاردينال كيفن فاريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

مرموش وجيلان الجباس

بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم من الطائرة: ادعولي أوصل بالسلامة .. ما القصة

حنين الشاطر

احتفالية أعياد الربيع في الأوبرا بين الأصالة والبهجة

محمد سامي

بذكريات الطفولة.. محمد سامي يهنئ الجمهور بعيد القيامة وشم النسيم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: دليلك الصحي في شم النسيم من حماية أسنانك إلى خفض الكوليسترول وتناول الفسيخ بأمان

الأسنان
الأسنان
الأسنان

أكلات شم النسيم.. طريقة عمل سلطة التونة بالبيض

سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-

عمرها 36 عاما.. سيارة باتمان الأصلية معروضة للبيع

باتموبيل
باتموبيل
باتموبيل

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد