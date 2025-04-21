الكاردينال كيفن فاريل: هذا آخر ما قاله البابا فرانسيس

توفى البابا فرانسيس اليوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد يوم من ظهوره في ساحة القديس بطرس يوم أحد الفصح، وفقًا لما ذكره الفاتيكان في بيان.

وقال الكاردينال كيفن فاريل في البيان الذي نشره الفاتيكان على قناته على تيليجرام: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرانسيس".

ذكر "في تمام الساعة 7:35 صباحًا (05:35 بتوقيت جرينتش)، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى دياره. لقد كرَّس حياته كلها لخدمة الرب وكنيسته".

جاءت وفاة البابا فرانسيس بعد يوم واحد فقط من إسعاده حشود المصلين في الفاتيكان يوم أحد الفصح بظهوره على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، رغم أنه كان لا يزال يتعافى من مرض عضال.

كاد البابا فرانسيس أن يفارق الحياة مرتين في وقت سابق من هذا العام بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

أمضى 38 يومًا في المستشفى قبل أن يُغادر في 23 مارس.

يوم الأحد، تمنى البابا للحشود في ساحة القديس بطرس "عيد فصح سعيدًا" ملوحًا بيده، ودعا في بركته التقليدية "إلى المدينة والعالم" إلى حرية الفكر والتسامح.

