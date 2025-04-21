قوة إسرائيلية تنفذ عملية توغل مفاجئة في قريتي العشة والأصح بريف القنيطرة

تزامناً مع تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت نفذت قوة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، عملية توغل مفاجئة في قريتي العشة والأصح بريف القنيطرة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قامت القوة المحتلة بتفتيش أحد المنازل وسط انتشار أمني مشدد.

ووفقاً للمعلومات، وجهت القوات الإسرائيلية خلال العملية عبر مكبرات الصوت تحذيرات صارمة لسكان قريتي العشة والأصبح بعدم مغادرة منازلهم طوال فترة التوغل.

في سياق متصل، تحرك رتل عسكري إسرائيلي بين منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة والجولان السوري المحتل، في مؤشر على تصعيد ميداني في المنطقة الحدودية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، توغل قوة إسرائيلية من معبر قرية العشة في ريف القنيطرة، مدعومة بدبابات وسيارات عسكرية، بالتوازي مع تحليق طائرات حربية في أجواء القنيطرة وريف درعا .