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الجيش الروسي يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا ويسيطر على 3 بلدات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا ويسيطر على 3 بلدات

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كثّفت القوات الروسية من عملياتها العسكرية على مختلف الجبهات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مسجلة تقدماً لافتاً قبيل دخول هدنة عيد الفصح حيّز التنفيذ. 

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، فقد تمكنت وحدات تابعة للجيش من بسط سيطرتها على بلدات استراتيجية وتوسيع رقعة نفوذها على حساب القوات الأوكرانية، مع إلحاق خسائر كبيرة بها.

وفي أحدث التطورات، أفادت الوزارة، أمس الأحد، بأن قوات مجموعة "الغرب" الروسية تمكنت من السيطرة الكاملة على بلدة "نوفوميخايلوفكا" الواقعة في مقاطعة دونيتسك. وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو، تجاوزت 245 عسكرياً أوكرانياً"، حسب ما ورد في البيان الرسمي.

وفي اليوم الذي سبقه، أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير بلدة "شيفتشينكو" الواقعة أيضاً ضمن جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك على يد وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حيث جاءت هذه الخطوة كجزء من سلسلة هجمات "حاسمة" مكّنت من إخراج القوات الأوكرانية من مواقعها.

وتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية على جبهات أخرى في دونيتسك، حيث أفادت وزارة الدفاع بأن مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع مهمة، بعد أن تمكنت من دحر القوات الأوكرانية في مناطق متعددة، أبرزها أوسبينوفكا، وزفيريفو، وناديجدينكا، وكراسنوأرميسك، وبيتروفسكوي، ونوفوبافلوفكا.

أما في الجبهة الشمالية، فقد أعلنت الوزارة أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية صدّت محاولة من الجيش الأوكراني لاختراق الحدود الروسية في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت القوات الروسية من تحرير بلدة "أوليشنيا" الواقعة داخل أراضي المقاطعة، مشيرة إلى استمرار العمليات هناك لتأمين المواقع المستعادة.

روسيا كييف موسكو أوكرانيا الجيش الروسي

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