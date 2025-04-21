لماذا ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا؟

ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا يساريا ومسئولا محليا قبل يومين من زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أعلنته المجموعة اليسارية الفرنسية وفق صحف عبرية.

يأتي هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال الحاكم من الدخول .

كما جاء ذلك في ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية.

وسعى ماكرون للضغط بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب إسرائيل .

وقالت وزارة الداخلية للاحتلال إن تأشيرات الأشخاص السبعة والعشرين تم إلغاؤها بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد الدولة.

وقال 17 عضوا في المجموعة، من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، إنهم كانوا ضحايا "عقاب جماعي" من قبل إسرائيل، ودعوا ماكرون إلى التدخل.

وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوةً لزيارةٍ مدتها خمسة أيام من القنصلية الفرنسية في القدس. وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون الزيارة إسرائيل في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام".

