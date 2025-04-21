قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا نأكل البيض والفسيخ في الاحتفال بشم النسيم؟.. 3 أسرار وأسطورة قديمة
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21 أبريل
سموتريتش: إعادة المخطوفين ليست أولوية... وعائلات الأسرى ترد: عار على الحكومة
شم النسيم 2025 اليوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟
جزيرة الجفتون: وجهة سياحية مميزة تحتفل بشم النسيم في البحر الأحمر
إنهيار عقار قديم بشارع الجلاء بالزقازيق وتهشم 4 سيارات
ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش: إعادة المخطوفين ليست أولوية... وعائلات الأسرى ترد: عار على الحكومة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أثار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الغضب بعد تصريح مثير للجدل أدلى به خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية، قال فيه إن إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست الهدف الأكثر أهمية في هذه المرحلة، معتبرًا أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها.

تصريح سموتريتش قوبل بردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، التي اعتبرت كلامه "عارًا على الحكومة والدولة". 

وقالت إحدى العائلات في بيان شديد اللهجة: "وزير المالية كشف الحقيقة الصعبة، وهي أن الحكومة قررت التنازل عن المخطوفين عمدًا".

وأضاف البيان: "التاريخ سيتذكر جيدًا كيف أغلقت قلبك أمام إخوانك في الأسر، واخترت عدم إنقاذهم، رغم قدرتك على التأثير في القرار السياسي".

وأكدت العائلات أن تصريحات سموتريتش تمثل "إهانة بالغة لمعاناة الأسرى وعائلاتهم"، داعية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى توضيح موقف الحكومة الرسمي، وما إذا كانت تشارك سموتريتش في رؤيته.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إعادة الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين في غزة عائلات الأسرى الإسرائيليين حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

المتهم السادس كلمة السر.. اعتراف ينهي عصابة سارة خليفة

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

اسلام فوزي

زوجه إسلام فوزي تطلب الدعاء له بعد تعرضة لوعكة صحيه مفاجئة

الدكتور محمد فياض

محمد فياض.. طبيب أبكى مرضه رواد مواقع التواصل الاجتماعي

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ترشيحاتنا

جانب من الحادث

مكون من طابقين وصادر له قرار ترميم..تفاصيل انهيار عقار الزقازيق وتهشم 4 سيارات

صورة أرشيفية

بعد واقعة محصل الترام والكلب.. قرار عاجل لمحافظ الإسكندرية بشأن النقل العام

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

بالصور

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم

سيارة شرطة أمريكية تشبه أفلام الخيال العلمي

سيارة شرطة كورفيت
سيارة شرطة كورفيت
سيارة شرطة كورفيت

مكون من طابقين وصادر له قرار ترميم..تفاصيل انهيار عقار الزقازيق وتهشم 4 سيارات

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

للأصحاء والمرضى.. نصائح وتحذيرات عند تناول الفسيخ في شم النسيم

.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ
.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ
.جمال شعبان يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد