سموتريتش: إعادة المخطوفين ليست أولوية... وعائلات الأسرى ترد: عار على الحكومة

أثار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الغضب بعد تصريح مثير للجدل أدلى به خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية، قال فيه إن إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست الهدف الأكثر أهمية في هذه المرحلة، معتبرًا أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها.

تصريح سموتريتش قوبل بردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، التي اعتبرت كلامه "عارًا على الحكومة والدولة".

وقالت إحدى العائلات في بيان شديد اللهجة: "وزير المالية كشف الحقيقة الصعبة، وهي أن الحكومة قررت التنازل عن المخطوفين عمدًا".

وأضاف البيان: "التاريخ سيتذكر جيدًا كيف أغلقت قلبك أمام إخوانك في الأسر، واخترت عدم إنقاذهم، رغم قدرتك على التأثير في القرار السياسي".

وأكدت العائلات أن تصريحات سموتريتش تمثل "إهانة بالغة لمعاناة الأسرى وعائلاتهم"، داعية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى توضيح موقف الحكومة الرسمي، وما إذا كانت تشارك سموتريتش في رؤيته.