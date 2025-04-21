الكنيسة الكاثوليكية تشكر الرئيس السيسي على نعيه للبابا فرانسيس

عبر الانبا هاني باخوخ في مصر، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على بيان النعي الذي أصدره في وفاة البابا فرانسيس.

وأكد باخوم أن الرئيس السيسي كان من أوائل القادة السياسيين الذين قدموا التعازي، معربًا عن تقديره العميق لمشاعر الاحترام والمحبة المتبادلة التي تجسدت في البيان.

كما ثمّن المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية مشاركة المؤسسات الدينية المصرية في تقديم واجب العزاء.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، وصف الأنبا هاني باخوم البابا فرانسيس بأنه "رمز للمحبة والتسامح والسلام"، مشيرًا إلى أنه كان "بابا الشعوب والعالم أجمع".

وأضاف أن البابا الراحل كان له مواقف بارزة في الدعوة إلى السلام ونبذ الحروب ونزع الأسلحة.

وأوضح باخوم أن الكنيسة الكاثوليكية تمر حاليًا بفترة "فراغ الكرسي الرسولي"، وهي الفترة التي تلي وفاة البابا أو استقالته، حيث تنتقل السلطة التي كان يتمتع بها البابا إلى مجمع الكرادلة.

وأشار إلى أن مجمع الكرادلة سيقوم بالاجتماع لانتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.