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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير عاجل: طهى اللحوم بهذه الطرق يسبب السرطان

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
اسماء محمد

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة لذا يسعى العلماء بشكل متواصل لمعرفة أسباب حدوثه وطرق الوقاية والعلاج منه.

من أهم الأشياء التي توصل لها العلماء هى أن مرض السرطان يمكن أن يصيب الإنسان بسبب نوعية الطعام الذي يتم تناوله في النظام الغذائي اليومي أو العادات الغذائية المتكررة.

وجدت الأبحاث العلمية أن الإكثار من أنواع معينة من اللحوم يسبب السرطان كما أن طريقة طهيها تزيد من احتمالات الإصابة بالمرض.

اللحوم والسرطان 

ووفقا لما جاء في موقع mdanderson اللحوم الحمراء هي أي لحم من الثدييات، بما في ذلك لحم البقر، ولحم الضأن، والماعز.

أسعار اللحوم الحمراء

يجب تناول هذه اللحوم بكميات قليلة أو معتدلة فقط، لأنها مرتبطة بسرطان القولون والمستقيم ، وأمراض القلب، والسكري.

طريقة طهي اللحوم الحمراء مهمة لأن بعض الطرق تنتج مواد مسرطنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وأنواع أخرى من السرطان.

عندما يتم تحميص اللحوم الحمراء أو تدخينها، على سبيل المثال على شواية الفحم، تحتوي القشرة المحروقة على بعض المواد المسرطنة  نفسها الموجودة في دخان السجائر أو في تلوث الهواء.

أشخاص ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى  

تُعدّ اللحوم المصنعة، مثل اللحوم الباردة، من أكثر أنواع اللحوم خطورةً على الصحة، ولكن طريقة طهي اللحوم الحمراء غير المُصنّعة تُعدّ مهمةً أيضًا.

 تقول الدكتورة كاري دانييل ، الأستاذة المُشاركة في علم الأوبئة: تتكوّن المواد المسرطنة في العصارات الدهنية التي تتساقط في اوانى الطهى وتشكل قشرة خارجية مُحمّرةً كما أن تدخين اللحوم، وتقطّر العصارات الدهنية وتغليفها بالدخان ينتج مواد مسرطنة.

طهي اللحوم على درجة حرارة عالية ينتج مواد مسرطنة

هناك نوعان من المواد المسرطنة: الأمينات الحلقية غير المتجانسة و المرتبطة بالتحمير في المقلاة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتي تأتي من الدخان ويُنتج الشواء أو الشواء على الفحم هاتين المادتين المسرطنتين.

كشفت دانييل: "لدى جسمك طريقة للتخلص من هذه السموم، ولكن قد تصل إلى حدٍّ لا يستطيع عنده الجسم فعل ذلكوكثيرًا ما نلاحظ ارتباط سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والكلى والمثانة باللحوم الحمراء المطبوخة على درجات حرارة عالية" .

القولون

وقالت "دانييل"ترتبط جميع هذه الأعضاء بنظام إزالة النفايات في الجسم، وبالتالي فهي تتلامس بشكل مباشر مع المواد المسرطنة أثناء مرورها عبر الجسم وإذا لم تتمكن من التخلص من هذه المواد  فإنها تتحول لمواد محفزة للسرطان وهى تسبب أيضا سرطان الثدي.

طهي اللحوم في الفرن لتقليل السموم

إذا كنت من محبي اللحوم الحمراء، فلا يزال بإمكانك تناول أن تكون مرة واحدة في الأسبوع وكل مرة يكن حجمها حوالي 3 أونصات، أي ما يعادل حجم مجموعة أوراق اللعب تقريبًا.

حتى لو كنت تفضل اللحوم المشوية أو شبه المحروقة، يمكنك تقليل السموم بإكمال الطهي في الفرن أو الميكروويف كما أن تتبيل اللحوم سيساعدك.

قالت دانييل: "لا أستطيع أن أنصح الناس، وخاصةً سكان تكساس مثل عائلتي، بعدم تناول الشواء مرة أخرى، ولكن إذا كنت تريد تناول اللحم شبه المحروق " شديد القرمش ومطهو جيدا" فلا تتناوله أكثر من بضع مرات شهريًا، واحرص على تناوله مع الكثير من الخضراوات المفيدة والألياف.
 

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تحذير عاجل: طهى اللحوم بهذه الطرق يسبب السرطان

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
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