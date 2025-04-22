ويزو: الفنان محمد سعد دايما بيشبهني بالفنانة زينات صدقي

استعادت الفنانة "ويزو" واحدة من ذكرياتها الفنية المميزة خلال استضافتها ببرنامج"واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، حيث قالت إنها تتمنى إعادة أحد الأدوار الكوميدية القديمة، موضحة أن الفنان محمد سعد، دايمًا يشبهها بالفنانة الراحلة زينات صدقي.

وقالت ويزو ضاحكة: "أنا نفسي أمثل مشهد زينات صدقي في فيلم ابن حميدو، لما دخلت المطبخ وقفلت الباب، المفتاح هوا!"، ثم أعادت تقديم المشهد بطريقتها الخاصة، مقلدة أداء زينات صدقي، وسط أجواء مرحة وضحك من الدكتور عمرو الليثي.

وانتقلت ويزو إلى أداء مشاهد ارتجالية جمعت بين خفة الظل والكاريكاتير، منها مشهد البنت الدلوعة التي تساوم والدها على "سفرية في سويسرا"، كما جسدت بطريقة ساخرة مشهدًا من فيلم "ابن حميدو" على طريقة عبد الفتاح القصري، ثم أدت مشهدًا من "ريا وسكينة" بأسلوب شعبي ساخر.

واختتمت "ويزو" اللقاء بروح مرحة كعادتها، مؤكدة: "أنا بحب الكوميديا وقلبي فيها، بس نفسي أعمل حاجات كتير تانية، نجرب ونشوف".