بنسبة تأييد 42% .. تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوى منذ عودته إلى البيت الأبيض​

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز/إبسوس" أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت إلى 42%، وهي أدنى مستوى منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

يمثل هذا التراجع انخفاضًا من نسبة 47% التي سجلها بعد تنصيبه، ويعكس تصاعد القلق العام بشأن توسيع صلاحياته التنفيذية.​

أبرزت نتائج الاستطلاع معارضة واسعة لقرارات ترامب الأخيرة، مثل معاقبة الجامعات الليبرالية وتعيين نفسه رئيسًا لمركز كينيدي الثقافي.

كما أشار 83% من المشاركين إلى ضرورة امتثال الرئيس لقرارات المحاكم الفيدرالية، في حين رفض 57% قطع التمويل عن الجامعات بسبب خلافات أيديولوجية.​

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعرب 59% عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها العالمية، ورفض 75% فكرة تولي ترامب فترة رئاسية ثالثة، رغم تلميحاته المتكررة بهذا الشأن.

كما أظهرت النتائج انتقادات لأداء ترامب في قضايا مثل الهجرة والتضخم والضرائب وسيادة القانون، حيث بلغت نسبة عدم الرضا عن سياساته في مجال الهجرة—الذي يُعتبر من أقوى مجالاته—46%.​

شمل الاستطلاع 4,306 مشاركين، بهامش خطأ ±2 نقطة مئوية، مما يعكس تراجعًا ملموسًا في شعبية ترامب وسط تصاعد الجدل حول سياساته التنفيذية.