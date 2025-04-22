مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، عن تجديد عقد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب العراقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "خاص-الشناوي جدد للأهلي لمدة موسمين رسمياً، الحارس الدولي وقع أمس الاثنين على العقود في حضور الكابتن محمود الخطيب بمقر النادي بالشيخ زايد، وستتحمل شركة الكرة نصف عقده".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة



من المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



وستُبث المباراة حصريًا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لقيادة اللقاء، ويساعده كل من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي كحكمين مساعدين، بينما سيكون الرواندي صامويل أويكوندا حكماً رابعاً.

كما سيتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.