قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام شكري : بيراميدز اعتاد اللعب أمام الفرق الجماهيرية |فيديو
استشاري نفسي: 87% من المشاهير يعانون «متلازمة البط» رغم الابتسامة
معجزة طبية في دسوق .. فريق أطباء ينقذ بصر 3 أطفال أشقاء من العمى
تعرّف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب
جامعة القاهرة تحذر من صفحات إلكترونية تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية"
تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
الزمالك يرفع راتب ناصر منسي لهذا المبلغ تقديرًا للالتزام والتألق
بعد نجاح «شباب امرأة».. غادة عبد الرازق توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
إعلامي يكشف موقف شيكابالا من المشاركة في مواجهة الزمالك والمصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معجزة طبية في دسوق .. فريق أطباء ينقذ بصر 3 أطفال أشقاء من العمى

جانب من فحص الأطفال
جانب من فحص الأطفال
أحمد العيسوي

في واقعة إنسانية أثارت التعاطف ووجّهت الأنظار نحو مخاطر بعض العادات الشعبية، تمكّن فريق طبي بمستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ من إنقاذ بصر ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، بعدما تعرّضوا لحالة شديدة من الحساسية نتيجة استخدام والدتهم مسحوق الحناء في أعينهم بدلًا من الكحل، في تقليد شعبي متوارث وخاطئ.

بداية القصة.. لحظات ألم وبكاء
بدأت القصة عندما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ثلاثة أطفال أشقاء في حالة حرجة، يعانون من احمرار شديد وتورم مؤلم في العيون، مع بكاء مستمر نتيجة الألم الحاد. وكشف الفحص المبدئي الذي أجراه طبيب الاستقبال أن الحالة تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا، فتم استدعاء طبيب العيون على الفور.

التدخل العاجل | إنقاذ من فقدان البصر
أوضح طبيب العيون أن المادة المستخدمة هي مسحوق الحناء، والتي تسببت في التصاق أجزاء منها داخل أعين الأطفال، مع ظهور علامات حساسية مفرطة، مما شكّل خطرًا حقيقيًا على حاسة البصر لديهم. ونظرًا لصعوبة التعامل معهم في هذه السن الصغيرة، تم اتخاذ قرار بإجراء تدخل طبي فوري تحت تأثير المخدر العام.

تم تجهيز غرفة العمليات على وجه السرعة، وبدأ الفريق الطبي العمل على تنظيف العيون بعناية شديدة، وتقديم الإسعافات اللازمة للحفاظ على البصر، في سباق مع الزمن أنقذ أعين الأطفال الثلاثة من أضرار بالغة كانت قد تؤدي إلى فقدان البصر.

رسالة تحذيرية من المستشفى
وفي ختام الواقعة، أصدر مستشفى دسوق العام بيانًا رسميًا ناشد فيه جميع الأهالي توخي الحذر، وعدم اللجوء إلى استخدام أي مواد أو وصفات شعبية تقليدية، خاصةً مع الأطفال، دون استشارة طبية موثوقة. وحذّر المستشفى من مخاطر تلك الممارسات التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

نهاية سعيدة ولكن بدروس مستفادة
رغم أن القصة انتهت بسلام بعد جهود الفريق الطبي، إلا أنها تطرح تساؤلات حول وعي بعض الأمهات بالعادات المتوارثة، ومدى خطورتها على الأطفال. وقد تكون هذه الحادثة جرس إنذار يدق بقوة في وجه المجتمع، لنبذ الخرافات واللجوء إلى الطب والعلم في كل ما يخص صحة أبنائنا.

ثلاثة أطفال دسوق الكحل القصة فقدان البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

طرق التخلص من الذباب

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

كلية الدراسات الإسلامية

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

بالصور

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

معلومات لا تعرفها عن مرض ADHD.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

مرض ADHD
مرض ADHD
مرض ADHD

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد