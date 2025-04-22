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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعد بالكشف عن خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال ثلاثة أيام

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيعلن خلال الأيام الثلاثة المقبلة عن تفاصيل تتعلق بالحرب في أوكرانيا وجهود الوساطة الجارية لإنهائها، في خطوة قد تمثل تطورًا مهمًا في مسار النزاع الذي أرهق أوروبا والعالم منذ أكثر من عامين.

وجاء تصريح ترامب خلال مشاركته في احتفال عيد الفصح بحديقة البيت الأبيض، عندما سأله أحد الصحفيين عن الموقف الأمريكي من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. واكتفى ترامب بالقول: "سأقدم لكم تفاصيل كاملة خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، مؤكدًا أن "اجتماعات جيدة جدًا" قد عُقدت بشأن الملف الأوكراني-الروسي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

وكان ترامب قد صرّح يوم الأحد عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن "الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال هذا الأسبوع"، مؤكدًا أن البلدين قد يبدآن بعد ذلك في "القيام بأعمال تجارية كبرى مع أمريكا المزدهرة"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب، حيث كشفت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف عقدا محادثات سرية في السعودية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في فبراير 2025، كما التقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري.

وتُثير هذه التصريحات تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مبادرة ملموسة تتضمن تنازلات محتملة، مثل الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، أو استبعاد أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقابل وقف القتال.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشير إلى اقتراب مرحلة جديدة من التفاوض بين الطرفين المتحاربين، لكنهم يحذرون من أن أي اتفاق قد يواجه تحديات سياسية داخلية ودولية، لا سيما في ظل الانقسام الحاد بشأن كيفية التعامل مع موسكو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا عيد الفصح البيت الأبيض روسيا

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