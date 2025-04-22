أخبار العالم | غزة تشتعل وتركيا تعلن الدعم.. هايتي تنهار بسبب العصابات.. ترامب يتوعد بكشف خطة خطة إنهاء حرب أوكرانيا

شهدت الساحة الدولية تطورات متسارعة وأحداثًا بارزة تنوعت بين التصعيد العسكري، والتحركات الدبلوماسية، والتغيرات السياسية، فيما يلي أبرز الموضوعات التي تناولتها "صدى البلد" في قسم أخبار العالم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في العرض التالي:



تصاعد حصيلة الشهداء في غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 48 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة. ​

حذّرت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في هايتي، ماريا إيزابيل سالفادور، مجلس الأمن الدولي من أن تصاعد عنف العصابات في البلاد يهدد بانهيار الدولة، داعية إلى تدخل دولي عاجل.

تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة في القاهرة والدوحة خلال اليومين المقبلين، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. ​

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على بيانات حساسة للمهاجرين، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية وحقوق الإنسان. ​

رفضت السلطات الأمريكية الإفراج المؤقت عن الناشط الفلسطيني والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، محمود خليل، لحضور ولادة طفله الأول، مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. ​

أكد وزير الشؤون الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن، مشددًا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار. ​

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن خلال الأيام الثلاثة المقبلة عن تفاصيل تتعلق بالحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن خطته ستسهم في إنهاء النزاع المستمر. ​​