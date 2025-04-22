مصرى يحصد جائزة «سفير التنمية لعام 2025» لأكبر مجموعة فنادق عالمية

حصد الشاب المصري إسماعيل إبراهيم، مدير عام أحد الفنادق بعمان، جائزة “سفير التنمية لعام 2025” من مجموعة أحد الفنادق العالمية، وذلك خلال جولة الخليج الأخيرة (GCC Roadshow).

ويُعد هذا التكريم الرفيع تقديراً للجهود المتميزة والمبادرات المستدامة التي قادها إبراهيم في مجال تطوير الكفاءات، وتعزيز ثقافة النمو، وتمكين الفرق داخل مؤسسته.

وقال إبراهيم إن حصوله على جائزة سفير التنمية لعام 2025، يعني له الكثير، خاصة أنه نموذج لشباب مصر في الخارج.

وأكد أنه على كل مصري بالخارج أن يقدم نفسه كنموذج للشخصية المصرية الناجحة، معربا عن خالص امتنانه لقيادة أحد الفنادق العالمية على دعمهم المستمر وثقتهم في مسيرته.

وشدد إبراهيم على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التفاني والشغف والعمل الدؤوب.

ويواصل إبراهيم، من خلال موقعه القيادي، الإسهام في تحقيق رؤية فندقية نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا في قطاع الضيافة بالمنطقة.