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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ بائع هتـــ.ك عرض فتاة في 15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة في منطقة 15 مايو.

ملامسة أجزاء حساسة 


جاء في التحقيقات، أن المتهم استغل تواجد المجني عليها داخل محله الذي يعمل فيه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ثم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهتك عرضها، كما أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي التعدي بالضرب على المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد قيام بائع بهتك عرض ابنتها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات شمال القاهرة معاقبة بائع جنايات المشدد 7 سنوات هتك عرض

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