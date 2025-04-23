اشتغلت دكتور وبقيت ممثل.. كريم فهمي يحكي عن صداقته مع ياسمين عبدالعزيز

أشاد عدد من النجوم والنقاد بأداء الفنان كريم فهمي في مسلسل “وتقابل حبيب”، وعلى رأسهم الإعلامية لميس الحديدي، التي أثنت على تجسيده لشخصية “فارس أبو العزم”، معتبرة الدور محطة مهمة في مشواره الفني.





من جانبه، عبّر كريم فهمي عن سعادته وقلقه في آنٍ واحد من نجاح المسلسل، مؤكداً أن العمل كان مليئًا بالتحديات، خاصة في ظل مقارنات الجمهور بينه وبين مسلسل “ونحب تاني ليه؟”.





كما تحدث عن علاقته بياسمين عبد العزيز، وكشف عن إصابتهما معًا باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، موضحًا أن النجاح الحقيقي بالنسبة له هو الاستمرار والشغف بالتمثيل، لا حجم الدور.





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