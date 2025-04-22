من سيارتها.. هنا شيحة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانةهنا شيحة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أحدث ظهور لها.

وظهرت هنا شيحة بإطلالة جذابة بالكاجوال من سيارتها، مرتدية شميز باللون الابيض ، كما اعتمدت مكياجا بسيطا بألالوان الترابية أبرز جمال ملامحها.



علي الجانب الاخر كان قد نشر مهندس الديكور فوزي العوامري -طليق الفنانة هنا شيحة- مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اشتكى فيه من صعوبة رؤية أبنائه من طليقته.

وقال طليق هنا شيحة، في مقطع الفيديو الذي صوره داخل مركز شباب الجزيرة، إن مشكلة الانفصال بين الزوجين تأتي على حساب الأطفال، مشيرًا إلى أنه يأتي كل جمعة إلى النادي لرؤية أبنائه منذ سنوات طويلة، ولكن للجمعة الثانية على التوالي لم يتمكن من رؤية الأبناء.

وتابع طليق هنا شيحة، أنه منذ 15 عاما لم يحصل على إجازات في يوم الجمعة لإثبات أحقيته في رؤية الأبناء، مشيرًا إلى أنه بعد الانفصال يتم تقليب الأبناء على والدهم.



هنا شيحة وطليقها

ودائمًا ما يشتكي فوزي العوامري من مشكلات مع طليقته هنا شيحة، بسبب عدم تمكنه من رؤية الأبناء بعد انفصالهما، وسبق وصرحت «شيحة» بأن طليقها يمنعها من اصطحاب أبنائها خارج مصر.

أعمال هنا شيحة

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال هنا شيحة الفنية، هو مسلسل ما تيجي نشوف، الذي تم عرضه في نهاية عام 2023، وحقق نجاحا جماهيريا فور عرضه.