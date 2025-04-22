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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يطارد نجم هولندا الصاعد.. عرض ضخم لضم تشافي سيمونز من لايبزيج

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ليفربول يضع لاعب خط وسط لايبزيج ومنتخب هولندا، تشافي سيمونز، ضمن أهدافه الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتصدر ليفربول حالياً جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بـ79 نقطة، ويقترب من حسم اللقب، مما يدفع المدير الفني الجديد آرني سلوت للتحرك مبكرًا لتدعيم تشكيلته بعناصر واعدة وقوية، أبرزهم النجم الهولندي الشاب.

وذكرت شبكة "سكاي ألمانيا" أن ليفربول أبدى استعداده لتقديم عرض يتجاوز 68 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع سيمونز، الذي يُعد من أبرز مواهب البوندسليغا هذا الموسم.

سيمونز، البالغ من العمر 22 عامًا، يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2027، وتُقدّر قيمته السوقية بحوالي 75 مليون جنيه إسترليني، بعد موسم لافت شارك فيه في 29 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أخرى.

وبحسب التقارير، فإن ليفربول يضع أولوية لتعزيز خط الوسط، بناءً على رؤية آرني سلوت، الذي يرى في سيمونز عنصرًا مثاليًا للمرحلة القادمة.

ليفربول ارني سلوت لايبزيج

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