محافظ أسوان يؤكد على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، شمال شرق المحافظة فى الربط مباشرة بين المحافظة و المدن السياحية الكبرى بالبحر الاحمر "الغردقة ومرسى علم" لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين القادمين من البحر الأحمر، المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بمحافظة أسوان.



وأشاد خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الأربعاء، بجهود الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة التدفقات السياحية من خلال تشغيل محور مرورى يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل.



وقال دكتور إسماعيل كمال، انه يجرى إستكمال مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بدعم من وزارة النقل بقيادة كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل ، وبالتعاون مع طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والكبارى، موضحاً بأن طريق إدفو / مرسى علم لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عاماً.



من جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بأنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم ، والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه الى 42 % ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 85 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة بطول 3.5 كم ، ورش طبقة التشريب بطول 4 كم ، وطبقة الأساس بطول 5 كم حيث يمتد الطريق من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادى عبادى ليحقق بذلك التأمين الكامل للمتردين عليه من المواطنين والأفواج السياحية .



في سياق آخر، أكد دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، تم الموافقة على مد الفترة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من يوم 5/5/2025 ، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1386لسنة 2025 )، مكلفاً المسئولين بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع للوصول لمعدلات متقدمة فى هذا الملف الحيوى ، وهو الذى يتكامل من خلال تشجيع المواطنين وتحفيزهم وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم



وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الهام ، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية لضمان إنتظام تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين ، وإزالة أى معوقات وتذليل العقبات فى إطار الإجراءات القانونية ، على أن يتم البت فى ملفات المتقدمين من قبل اللجان الفنية بشكل فورى للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح على الوجه الأكمل .