قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشهد مواجهات وتظاهرات حاشدة.. ترامب: سنحرر لوس أنجلوس
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة مطروح تحذر من استغلال إجازة العيد في البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة

سكرتير عام مطروح خلال تفقد مستشفى النجيلة
سكرتير عام مطروح خلال تفقد مستشفى النجيلة
ايمن محمود

 أكد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة  مطروح على أهمية المتابعة ومنع أى تجاوزات أو استغلال لإجازة العيد في مخالفات مبانى أو تعدى على أراضى الدولة وإزالتها فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام  عدد من شوارع مركز ومدينة النجيلة يرافقه فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة

وتابع اللواء مجدى الوصيف جهود النظافة والتأكيد على بذل مزيد من الجهد ورفع مستوى النظافة ،كذلك العمل على رفع كفاءة الشوارع من دهان للبلدورات وإزالة الأتربة لظهور المدينة بالشكل الحضارى اللائق.

كما تم المرور على مستشفى النجيلة المركزى وتفقد جميع الاقسام والاطمئنان على مدى الجاهزية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ،حيث نقل السكرتير العام تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفى وكذلك الشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين على الانتظام فى العمل

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لجاهزية القطاعات الخدمية لأى طارئ والاطمئنان على توافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  سوق اليوم الواحد خلف مبنى مديرية تموين مطروح ،وذلك مع استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين وعرض مزيد من السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم خاصة مع استقبال عيد الاضحى المبارك.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ، وإبراهيم دياب نائب رئيس المدينة .

وتفقد محافظ مطروح باكيات السوق التى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين للشراء، للاستفادة من التخفيضات التى يشملها السوق بمنتجاته من اللحوم والخضروات والفواكه والسلع الأساسية من الزيت والسكر والارز وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع عدد من تجار الجملة بمطروح و الشركة العامة لتجارة الجملة .

ووجه محافظ مطروح بالعمل على دورية سوق اليوم الواحد كل أسبوع بإحدى المناطق والحرص على الوصول خاصة للمناطق الأكثر كثافة تيسيراً على المواطنين وتخفيف الأعباء وعرض مزيد من السلع وتنوعها .

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والاعلان عن أسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين.

بينما أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ مطروح وحرصه على تنظيم سوق اليوم الواحد بمنتجاته ذات الأسعار المخفضة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

الدعاء

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

بوصفة نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وسريعة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تجنب التسرع

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تغيرات في الجسم تبدأ فورًا بعد الإقلاع عن التدخين.. احذر الإفراط في تناول هذه الأنواع من الجبن

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد