محافظة مطروح تحذر من استغلال إجازة العيد في البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة

أكد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح على أهمية المتابعة ومنع أى تجاوزات أو استغلال لإجازة العيد في مخالفات مبانى أو تعدى على أراضى الدولة وإزالتها فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير العام عدد من شوارع مركز ومدينة النجيلة يرافقه فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة

وتابع اللواء مجدى الوصيف جهود النظافة والتأكيد على بذل مزيد من الجهد ورفع مستوى النظافة ،كذلك العمل على رفع كفاءة الشوارع من دهان للبلدورات وإزالة الأتربة لظهور المدينة بالشكل الحضارى اللائق.

كما تم المرور على مستشفى النجيلة المركزى وتفقد جميع الاقسام والاطمئنان على مدى الجاهزية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ،حيث نقل السكرتير العام تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفى وكذلك الشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين على الانتظام فى العمل

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لجاهزية القطاعات الخدمية لأى طارئ والاطمئنان على توافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سوق اليوم الواحد خلف مبنى مديرية تموين مطروح ،وذلك مع استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين وعرض مزيد من السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم خاصة مع استقبال عيد الاضحى المبارك.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ، وإبراهيم دياب نائب رئيس المدينة .

وتفقد محافظ مطروح باكيات السوق التى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين للشراء، للاستفادة من التخفيضات التى يشملها السوق بمنتجاته من اللحوم والخضروات والفواكه والسلع الأساسية من الزيت والسكر والارز وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع عدد من تجار الجملة بمطروح و الشركة العامة لتجارة الجملة .

ووجه محافظ مطروح بالعمل على دورية سوق اليوم الواحد كل أسبوع بإحدى المناطق والحرص على الوصول خاصة للمناطق الأكثر كثافة تيسيراً على المواطنين وتخفيف الأعباء وعرض مزيد من السلع وتنوعها .

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والاعلان عن أسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين.

بينما أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ مطروح وحرصه على تنظيم سوق اليوم الواحد بمنتجاته ذات الأسعار المخفضة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

