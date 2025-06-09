ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

العرقسوس هو نبات طبي تم استخدامه منذ العصور القديمة لعلاج مشاكل صحية مختلفة، وخاصة مشاكل المعدة والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي.

على الرغم من فوائده الصحية العديدة، إلا أن تناول عرق السوس قد يُسبب آثارًا جانبية عديدة، خاصةً عند الإفراط في تناوله، ويرجع ذلك إلى غناه بحمض الجلسرهيزيك، وهو مادة تمنع تحويل الكورتيزول إلى كورتيزون، وهذا يُضعف وظائف الكلى وقدرتها على التخلص من البوتاسيوم الزائد، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب.

فوائد العرق سوس

- مضاد للأكسدة

وقد أثبتت العديد من الدراسات المخبرية التأثير المضاد للأكسدة في عرق السوس، والذي يبدو أن هذا مدعوم بوجود مواد مثل الجلابريدين والأبيجينين والليكويريتين.

- تنظيم سكر الدم

أظهرت دراسات أُجريت على الفئران أن استخدام عرق السوس يُنظّم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، كما تُشير العديد من التقارير إلى أن استخدام عرق السوس يُخفّف من الأعراض الشائعة لمرض السكري، كالعطش الشديد وكثرة التبول.

- الجهاز المناعي

أظهرت الأبحاث المخبرية أن عرق السوس قادر على زيادة إنتاج أنواع معينة من الخلايا الليمفاوية والبلعميات، وهي خلايا مهمة في الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عرق السوس يتمتع بتأثير مضاد للفيروسات، إذ يحمي الجسم من العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا

المصدر tuasaude

