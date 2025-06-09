كشف الإعلامي أحمد حسن، مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يجتمع مع أيمن الرمادي في الأيام المقبلة لحسم مصيره مع الفريق والحصول على التقرير النهائي منه".

وتدرس لجنة التخطيط بنادي الزمالك تعديل وتمديد عقد محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تقديراً لمجهودات اللاعب مع الفريق ولرغبة الزمالك في الحفاظ على خدمات محمد شحاتة لأطول فترة ممكنة.

ويرتبط شحاتة بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2028-2029، ويعد اللاعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.