اتحاد الكرة يعلن فترات ومواعيد القيد بموسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فترات ومواعيد القيد الخاصة بموسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

فترة القيد الأولى

تبدأ اعتبارًا من الأربعاء 2025/6/11 وحتى السبت 2025/6/28 وذلك لكل المراحل والمسابقات وذلك للقائمة الأولى.

يبدأ تسجيل القوائم الإضافية بمجرد اعتماد القوائم الأولى على أن يكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية كالآتي:

* القسم الأول (يوم الأربعاء الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الثاني (يوم الأحد الموافق ١٠ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الثالث (يوم الثلاثاء الموافق ١٢ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الرابع (يوم الاثنين الموافق ١٨ - ٨ - ٢٠٢٥)

* المراحل السنية والصالات (يوم الاثنين الموافق ١٨ - ٨ - ٢٠٢٥)

* الكرة النسائية (يوم السبت الموافق ١٦ - ٨ - ٢٠٢٥)

فترة القيد الثانية

تبدأ اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.

يسمح بالقيد للمراحل السنية (رجال / سيدات) والصالات والقسم الرابع خلال الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إضافة إلى فترة القيد خلال شهر يناير.

تنتهي جميع فترات القيد طبقًا للمواعيد السابق ذكرها على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشر منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.