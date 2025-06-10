فتح باب اعتذارات الثانوية العامة 2025 للمعلمين اليوم لهذه الحالات فقط

تبدأ مديريات التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، في تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2025 من المعلمين المنتدبين للمشاركة في اعمال المراقبة و الملاحظة بامتحانات الثانوية العامة 2025.

ويستمر قبول الاعتذارات من المعلمين حتى الخميس 12 يونيو 2025 ، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مقرات اعتذارات الثانوية العامة 2025 بمحافظتي القاهرة والجيزة

مقرات اعتذارات الثانوية العامة 2025 لمعلمي محافظة القاهرة



- شبرا : مقر لجنة الاعتذار مدرسة شبرا الابتدائية بنين .. للمعتذرين من إدارات ( الشرابية - الساحل - الزاوية - شبرا - روض الفرج - حدائق القبة )

- عين شمس : مقر لجنة الاعتذار مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات .. للمعتذرين من إدارات ( عين شمس - مدينة السلام - المرج - المطرية - الزيتون)

- المعادي : مقر لجنة الاعتذار مدرسة مصطفى كامل الابتدائية .. للمعتذرين من إدارات (السيدة زينب - المعصرة- الخليفة - حلوان - المعادي - المقطم

- النزهة : مقر لجنة الاعتذار مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات .. للمعتذرين من إدارات ( مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - شرق مدينة نصر )

- الوايلي : مقر لجنة الاعتذار مدرسة مجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة .. للمعتذرين من إدارات ( غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - الوايلي - منشآة ناصر - باب الشعرية )

مقرات إعتذارات الثانوية العامة 2025 لمعلمي محافظة الجيزة

- جنوب الجيزة : مقر لجنة الاعتذار مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم .. للمعتذرين من إدارات ( جنوب الجيزة - الدقي - الهرم - العمرانية - كرداسة - الشيخ زايد - أكتوبر - الواحات - حدائق أكتوبر )

- شمال الجيزة : مقر لجنة الاعتذار مدرسة غزوة تبوك الابتدائية .. للمعتذرين من إدارات (منشآة القناطر - أوسيم - بولاق الدكترور - الوراق - العجوزة - شمال الجيزة )

- أبو النمرس : مقر لجنة الاعتذار مدرسة منيل شيحة .. للمعتذرين من إدارات ( أبو النمرس - الحوامدية - البدرشين - العياط - الصف - أطفيح )

حالات قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

- الحالة المرضية: يتوجب تقديم تقرير طبي حديث معتمد من اللجنة الطبية المختصة.

- وجود طفل رضيع حتى عامين: يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وشهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج: يشترط تقديم صورة من شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل الزوج في منطقة نائية: يجب تقديم خطاب رسمي من جهة العمل يفيد استمرار الزوج في العمل بالمنطقة النائية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة.

- سفر الزوج إلى الخارج: يُشترط تقديم صورة من جواز السفر مرفقة بتأشيرة خروج حديثة مرسلة بالفاكس، مع صورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا أو الزوج المصاب بأمراض سرطانية: يجب تقديم تقرير طبي معتمد.

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات: يُقبل اعتذار أحد الطرفين فقط، على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، وإقرار من أحدهما بالتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.