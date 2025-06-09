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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العيد فرحة..تفاصيل إقبال للزائرين والمصطافين على الإسكندرية خلال العيد

شواطئ الاسكندرية في العيد
شواطئ الاسكندرية في العيد
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك إقبالاً كبيرًا من الزائرين والمصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث استمتع الجميع بالأجواء الصيفية المعتدلة وأجازة العيد.

وفي هذا السياق، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير أفضل مستوى من الخدمات للزائرين. 

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان راحة وأمان جميع المواطنين والمصطافين، من خلال تكثيف جهود النظافة العامة، ومتابعة الشواطئ، وتوفير وسائل النقل والمرافق الحيوية بشكل منتظم. وأضاف أن الإسكندرية ترحب بجميع زوارها وتتطلع لتقديم تجربة صيفية مميزة وآمنة للجميع.

وسجلت فنادق الإسكندرية نسب إشغال وصلت إلى نحو 75% خلال إجازة العيد، مما يعكس حالة من الانتعاش في حركة السياحة الداخلية وبداية قوية للموسم الصيفي هذا العام.

كما امتلأت شواطئ الإسكندرية عن آخرها بنسبة إشغال بلغت  90%، وسط إقبال واسع من المواطنين  والزائرين للاستمتاع بالشواطئ مع توفر الخدمات والمرافق التي تضمن راحة وسلامة المصطافين.

وكانت قلعة قايتباي التاريخية من أبرز المعالم التي استقطبت الزوار خلال أيام العيد، حيث استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين للاستمتاع بجولات سياحية بين أروقتها، وتستقبل القلعة زوارها يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، يليها عرض الصوت والضوء في تمام الساعة 8:30 مساءً، في تجربة تجمع بين روعة المكان وسحر التاريخ.

وتواصل محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يضمن لهم قضاء أوقات ممتعة وآمنة في أجواء يسودها النظام والانضباط.

الاسكندرية العيد فرحة الزائرين المصطافين عيد الأضحى

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