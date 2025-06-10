جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعري الذهب والدولار بالأسواق العالمية

واصل سعر الذهب العالمي تذبذبه لليوم الثاني على التوالي وذلك مع ترقب الأسواق لتطورات محادثات التجارة الأمريكية الصينية الجارية في لندن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3324 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3330 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وتشمل محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قضايا تتراوح بين التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعادن النادرة، ومن المقرر أن تستمر محادثات التجارة حتى يوم الثلاثاء، حيث تراقب الأسواق عن كثب أي إعلانات عن أي تقدم في المفاوضات.

وأوضح منصة جولد بيليون، أن وجود توقعات بحدوث المزيد من التهدئة في التوترات التجارية بين أمريكا والصين بعد هدنة تجارية مؤقتة في مايو، أدت إلى زيادة الإقبال على المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب.

ونوهت بأن استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدي إلى تداول الذهب بحذر وسط متابعة لأي تقدم بين القوتين العظميين العالميتين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن إدارته "تبلي بلاءً حسنًا" في المفاوضات، وذلك بعد أن اتفق الجانبان على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة في الشهر الماضي مما خفف من وطأة التوترات في الأسواق المالية.

وتصدر يوم غد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي وإذا ارتفع المؤشر بشكل طفيف فسيكون ذلك نتيجة متوقعة، ولكن إذا شهد ارتفاع كبير فقد يثير ذلك بعض القلق لدى المستثمرين وأي لجوء إلى الملاذ الآمن قد يعزز سعر الذهب.

من جهة أخرى عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة خاصة بين روسيا وأوكرانيا من الطلب على الملاذ الآمن بشكل عام مثل الذهب، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الصين تباطؤ نمو الصادرات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في مايو، حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، بينما تزايد انكماش أسعار السلع الصناعية إلى أدنى مستوى له في عامين.

وبالنظر إلى التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب فقد شهدت ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو ليسجل 8.8 طن ذهب وهو ارتفاع في التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي.

ارتفاع التدفقات كان بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار 6.3 طن بالإضافة إلى صناديق أوروبا بمقدار 3.4 طن، وتدل هذه البيانات على استمرار رغبة المستثمرين في الحفاظ على جزء من استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن.

وعن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد وصل صافي المشتريات من الذهب إلى 12 طن في أبريل وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي منخفضة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط 12 شهر البالغ 28 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن السبب وراء هذا التراجع قد يكون الارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العالمي.



أسعار الذهب محلياً

ويتحرك الذهب العالمي بشكل طفيف حول نفس المستويات بسبب ضعف الطلب المحلي خلال فترة العطلات بالإضافة إلى الحركة العرضية لسعر الذهب العالمي الأمر الذي ينتج عنه تغيرات ضعيفة في سعر الذهب المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن افتتح واغلق تداولات الأمس عند نفس المستوى.

السبب وراء التحركات الضعيفة للذهب المحلي خلال الفترة الحالية هو تراجع الطلب المحلي خلال فترة العطلة بالإضافة إلى الاستقرار الحالي في سعر الذهب العالمي الأمر الذي يقلل من فرص حركة السعر.

من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يقلل من فرص ارتفاع السعر، ويأتي هذا في ظل استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة مما ينعكس على استقرار أوضاع سعر الصرف.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ويشهد سعر الذهب العالمي استقرارا خلال تداولات اليوم وذلك في ظل ترقب الأسواق لتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تتم حالياً في لندن، من جهة أخرى يصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر التحركات الضعيفة على أداء الذهب العالمي بسبب تذبذب السعر العالمي بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي بسبب فترة العطلة، الأمر الذي يجعل التغيرات محدودة في أسواق الذهب.

وتستقر تداولات الذهب العالمي حالياً حول المستوى 3330 دولار للأونصة حيث يشهد مؤشر الزخم تذبذب حول منطقة محايدة الأمر الذي يقلل من فرص تحديد اتجاه السعر خلال الأيام الحالية.

السعر المحلي:

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول مستوى 4670 جنيه للجرام منذ جلسة أمس ليستمر التذبذب حول هذا المستوى في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً وتأثر السعر بتحركات الذهب العالمي الا أن السعر يميل إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب العطلة.