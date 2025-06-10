جنا طفلة سامي أوكسيد الكربون تحتفل بعيد ميلادها الـ 20 |صور

احتفلت جنا عمرو بعيد ميلادها الـ 20، حيث نشرت صور لها عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

جنا عمرو شاركت فى عدد من الافلام ومنها فيلم سامي أوكسيد الكروبون، و فيلم خطة جيمي، حصل خير ، كلبي دليلي وتوم وجيمي.

أحدث أعمال جنا عمرو

وكان أحدث أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، وشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل أحمد راتب، ورانيا محمود ياسين.