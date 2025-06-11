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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرج فودة مفكر واجه الظلام.. فيلم جديد على الوثائقية قريبًا

فرج فودة
فرج فودة
محمد نبيل

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "فرج فودة.. مفكر واجه الظلام"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

يوثق الفيلم رحلة المفكر المصري "فرج فودة" بدايةً من نشأته في مسقط رأسه بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وصولًا إلى لحظة استشهاده في يونيو من عام 1992، بعد استهدافه على يد اثنين من العناصر الإرهابية بطلقات نارية، كانا يخططان في البداية لحرقه حيًّا، بحسب نص اعترافاتهما. 

ويعرض الفيلم شهادات تظهر تليفزيونيًّا لأول مرة، منها شهادة السائق الخاص لفرج فودة، أحد شهود العيان على عملية الاغتيال، إضافة إلى الشهادة الأخيرة للدكتور حمدي السيد، الذي باشر عملية الجراحة وأجرى محاولات لإنقاذه داخل مستشفى الميرغني بحي مصر الجديدة، وكذلك الشهادة الحصرية لمحقق القضية، بعد أكثر من 33 عامًا من تحقيقه في تلك الجريمة.

ويكشف الفيلم عن الملف الكامل لأوراق تحقيقات القضية، ونصوص اعترافات المتهمين، وتفاصيل المحاكمة. 

كما يناقش الفيلم أفكار فرج فودة وآراءه في مواجهة ادعاءات جماعات التأسلم السياسي والمتطرفين، ودوره في تفكيك الخطاب الظلامي لتلك الجماعات، والتحذير مبكرًا من خطورتها على حياة الناس، واستقرار أوطانهم.

فرج فودة قناة الوثائقية المفكر فرج فودة

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