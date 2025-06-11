ترامب: الاتفاق مع الصين يتضمن استيراد المعادن النادرة منها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق مع الصين يتضمن استيراد المعادن النادرة منها.

وتوقع الاتحاد الأوروبي أن تمتد مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما بعد المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو المقبل.

ووفق التقرير الصادر عن وكالة "بلومبرج" الإخبارية، من المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة ردها على الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لتوضيح الخطوات التالية المحتملة.

يشار الي ان هذه التطورات تأتي في ظل اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي يسعى فيه الطرفان لتفادي فرض رسوم جمركية جديدة، بعد أن منح الرئيس ترامب إعفاء مؤقتا للاتحاد الأوروبي في إطار النزاع التجاري المتصاعد بين الجانبين.