يروج أقراص مخدرة.. كواليس سقوط ديلر الوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس سقوط ديلر الأقراص المخدرة بمنطقة الوراق حيث رصدت مصادر سرية خط سير المتهم ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليه بعد إعداد الأكمنة اللازمة.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، واستعداده لترويجها بين عملائه في الوراق.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الأقراص لترويجها بين المتعاطين، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.