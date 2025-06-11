الأرصاد تحذّر من طقس الساعات المقبلة .. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس اليوم في مصر ، متضمناً بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء، 11 يونيو 2025، في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المناطق، مع طقس حار على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، حارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تبلغ اليوم 37 درجة مئوية، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة: الصغرى 23 - العظمى 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 - العظمى 38

6 أكتوبر: الصغرى 22 - العظمى 38

بنها: الصغرى 23 - العظمى 37

دمنهور: الصغرى 21 - العظمى 35

وادي النطرون: الصغرى 21 - العظمى 36

كفر الشيخ: الصغرى 20 - العظمى 35

المنصورة: الصغرى 21 - العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 22 - العظمى 37

شبين الكوم: الصغرى 23 - العظمى 36

طنطا: الصغرى 20 - العظمى 35

دمياط: الصغرى 22 - العظمى 28

بورسعيد: الصغرى 23 - العظمى 30

الإسماعيلية: الصغرى 22 - العظمى 38

السويس: الصغرى 22 - العظمى 36

العريش: الصغرى 21 - العظمى 31

رفح: الصغرى 19 - العظمى 30

رأس سدر: الصغرى 21 - العظمى 38

نخل: الصغرى 14 - العظمى 34

سانت كاترين: الصغرى 13 - العظمى 31

الطور: الصغرى 23 - العظمى 33

طابا: الصغرى 22 - العظمى 32

شرم الشيخ: الصغرى 28 - العظمى 37

الإسكندرية: الصغرى 20 - العظمى 30

العلمين: الصغرى 19 - العظمى 26

مرسى مطروح: الصغرى 20 - العظمى 27

السلوم: الصغرى 21 - العظمى 31

سيوة: الصغرى 19 - العظمى 36

الغردقة: الصغرى 27 - العظمى 35

مرسى علم: الصغرى 27 - العظمى 37

شلاتين: الصغرى 25 - العظمى 37

حلايب: الصغرى 25 - العظمى 33

أبو رماد: الصغرى 23 - العظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 23 - العظمى 33

الفيوم: الصغرى 23 - العظمى 38

بني سويف: الصغرى 22 - العظمى 38

المنيا: الصغرى 21 - العظمى 38

أسيوط: الصغرى 22 - العظمى 39

سوهاج: الصغرى 23 - العظمى 39

قنا: الصغرى 26 - العظمى 42

الأقصر: الصغرى 25 - العظمى 41

أسوان: الصغرى 26 - العظمى 42

الوادي الجديد: الصغرى 24 - العظمى 40