مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بفرنسا.. توصيات بوضع نظم مراقبة دولية لدراسة التنوع البيولوجي

شارك الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو مع كل من رئيس هيئة ميركاتور الدولية للمحيط، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على الكائنات البحرية، ورئيس اللجنة الدولية لرصد المحيطات باليونيسكو، ورئيس المجموعة الهولندية لحماية الشواطئ، ورئيس البرنامج الدولى لرصد الكائنات البحرية بانجلترا.

وضع نظم مراقبة من خلال شبكة اتصال دولية لدراسة التنوع البيولوجي وخصائص البيئة البحرية

وذلك لمناقشة وضع أفضل النظم لرصد وقياس متغيرات البيئة البحرية وربطها بالتغييرات المناخية من خلال منظومة رصد دولية مع اختيار افضل البرامج والنمذجة للحد من المخاطر البحرية لحماية السواحل مع وضع السيناريوهات المختلفة وكيفية التعامل معها لتقييم الوضع الحالى والمستقبلى للبيئات البحرية ومدى تأثير التغييرات المناخية عليها.

وجاءت التوصيات بضرورة تحديد أماكن المحميات الطبيعية بالدول المختلفة مع وضع نظم مراقبة من خلال شبكة اتصال دولية لدراسة التنوع البيولوجي وخصائص البيئة البحرية لكى تكون مرجعا فى الدراسات المستقبلية.