هل الوضوء بتقديم اليد والقدم اليسرى على اليمنى صحيح؟.. اعرف حكم الشرع

هل الوضوء بتقديم اليد والقدم اليسرى على اليمنى صحيح؟ يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر، وعل مراعاة ترتيب غسل الأعضاء أثناء الوضوء واجب وهل يجب إعادة الوضوء في هذه الحال أم كيف يتصرف المتوضئ.

وفي إجابته على السؤال، أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الترتيب في الوضوء أجمع أهل العلم على عدم وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين أو الرجلين في الوضوء.

وأكد أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عبر صفحته على فيسبوك، إن الذي توضأ ولم يراعِ الترتيب وهو يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين فغسل اليسرى منهما قبل اليمنى فقيل له إن الوضوء باطل، فإن هذا الحكم يخالف إجماع أهل العلم.

حكم الترتيب في الوضوء

وتابع أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن أهل العلم متفقون على عدم وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين أو الرجلين في الوضوء لأن الفقهاء يعتبرون اليدين بمنزلة العضو الواحد وكذلك الرجلين في مقام العضو الواحد ولا يجب الترتيب في العضو الواحد فكذلك لا يجب بين اليدين والرجلين بل الترتيب بينهما أمر مسنون.

وأشار إلى أنه ليس بواجب الترتيب، وترك السنة في الوضوء لا يبطله بل يترتب عليه حرمان صاحبه من أجر إحياء السنة فقط، والعبادة التي هي الوضوء تظل صحيحة.

مبطلات الوضوء

من مبطلات الوضوء المتفق عليها هو ما يشمل الأمور الآتية: