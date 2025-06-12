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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يترأس مؤتمر دار القديس جيروم للعاملين والعاملات

مؤتمر دار القديس جيروم
مؤتمر دار القديس جيروم
ميرنا رزق

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مؤتمر دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، للعاملين والعاملات، بمستشفى القديسة تريزا، بإمبابة.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل عبدالله، مسؤول المستشفى، حيث ألقى صاحب النيافة المحاضرة الأولى حول "سفر التكوين"، مركزًا على شخصيتي آدم وحواء، ودور الرجل والمرأة في حياة بعضهما البعض، من خلال الكتاب المقدس.

كذلك، قدم الأب بطرس أنور، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، المحاضرة الثانية بعنوان "لاهوت سر الزواج من الناحية الكتابية"، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على قدسية سر الزواج.

وفي ختام المؤتمر، قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم ضرورة التفاني في العمل بإخلاص، لخدمة المرضى، متنميًا للجميع خدمة مثمرة.

الأنبا توماس الكاثوليك القديس جيروم الكتاب المقدس

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