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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لتغذية الرياضيين بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الدولية الطبية لتغذية الرياضيين ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم من المجلس العلمي للتغذية الإكلينيكية بكلية الطب – جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعة مانشستر ميتروبوليتان البريطانية.

 نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين

ويشهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجالات التغذية العلاجية، وتغذية الرياضيين، والطب الطبيعي، وإعادة التأهيل، والطب النفسي، والباطني، لمناقشة أحدث التوصيات والأبحاث العلمية المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للرياضيين ورفع كفاءتهم البدنية بشكل علمي وآمن.

تقام فعاليات المؤتمر بتنظيم د سارة عادل استشاري التغذية العلاجية وأخصائي تغذية الرياضيين ورئيس الجمعية الدولية الطبية لتغذيةالرياضيين وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس، و د. الشيماء يسري، استشاري التغذية العلاجية وأخصائي تغذية الرياضيين أمين عام الجمعية الدولية الطبية لتغذيةالرياضيين .

ويهدف المؤتمر فى هذه النسخة تخصيص جلسة علمية خاصة بتغذية الرياضيين البارالمبيين، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات العلمية في التخصصات الطبية المرتبطة، و الطب النفسي والطب الطبيعي، وذلك بهدف دعم الرياضيين ذوي الهمم وتمكينهم من تحقيق أفضل أداء بدني ونفسي.

فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الدولية الطبية كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات

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