الجنيه الذهب يواصل الارتفاع مدعومًا بتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الصدام العسكري بين إسرائيل وإيران، ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة آمنة للتحوط والحفاظ على القيمة.

وتأثر الجنيه الذهب محليًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا، والتي تراوحت اليوم بين 3,430 و3,446 دولارًا، ما انعكس على حركة السوق المحلية ورفع سعر الجنيه الذهب إلى مستويات جديدة في ظل تزايد الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية.

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم (عيار 21 – بدون مصنعية):

جنيه ذهب وزن 1 جرام: 4,833 جنيه.

نصف جنيه ذهب (4 جرامات): 19,332 جنيه.

ثلاثة أرباع جنيه (6 جرامات): 28,998 جنيه.

جنيه ذهب (8 جرامات): 38,664 جنيه.

2 جنيه ذهب (16 جرامًا): 77,328 جنيه.

5 جنيهات ذهب (40 جرامًا): 193,320 جنيه.

10 جنيهات ذهب (80 جرامًا): 386,640 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه المستثمرين والأفراد إلى الذهب كخيار آمن للتحوط، مع التوقعات باستمرار صعود الأسعار حال تصاعد حدة الأزمة الجيوسياسية أو اتساع نطاقها، خاصة مع الضبابية السائدة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وأسواق المال.

ويرجّح خبراء أن يشهد الجنيه الذهب مزيدًا من التحرك خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع التقلبات في سعر الدولار وتفاعل السوق مع التطورات الإقليمية والدولية، ما يجعل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار الأكثر جذبًا خلال هذه المرحلة.