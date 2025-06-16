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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديب

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على استفسار من أحد المواطنين حول مدى جواز قيام مؤسسة خاضعة لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، باستقبال أموال الزكاة والصدقات، واستخدامها في رعاية مرضى الجذام.

وأوضح مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن صرف الزكاة والصدقات لعلاج الفقراء والمساكين من مرضى الجذام جائز شرعًا، بشرط أن يتم تمليك المال لهم لينفقوه بأنفسهم على ما يحتاجونه من علاج، أو بعد استئذانهم للتصرف نيابة عنهم في المال، باعتباره حقًّا خالصًا لهم، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار الدكتور عياد إلى أن جمهور الفقهاء اشترطوا في الزكاة التمليك، أي وجوب إعطاء المال للفقير أو المسكين ليتصرف فيه حسب حاجته، لأنه الأعلم بما يحتاجه، واستند إلى أقوال عدد من أئمة المذاهب الأربعة مثل السرخسي في المبسوط، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، وابن قدامة في المغني.

حكم استبدال النبي بحرف “ ص” أثناء الكتابة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن استبدال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة رموز مختصرة مثل حرف ص أو كلمة صلعم أمر لا يليق وينبغي على المسلم تجنبه.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار عبر موقعها الرسمي حول مدى جواز استخدام هذه الاختصارات بدلاً من الصلاة الكاملة على النبي عليه الصلاة والسلام وأجابت الدار بأن هذا الفعل لا يحسن ولا يليق بمقام النبي الكريم بل يعد منهيًا عنه كما أقره العلماء.

وأكدت الدار أن من يتعمد ذلك قد يحرم من الأجر والثواب وقد يكون ذلك علامة على التهاون والجفاء وسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنت أن التكاسل عن كتابة الصلاة عليه كاملة يفوّت على صاحبه فضلًا عظيمًا ورحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصلاة على النبي من أعظم القربات وأفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله مستشهدة بقوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”.

دار الإفتاء أموال الزكاة والصدقات مرضى الجذام مفتي الجمهورية

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