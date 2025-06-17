أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

ننشر أسعار العملات العربية في مصر موجة من الارتفاعات سجلتها ، متأثرة بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح الجمعة الماضية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:163.31جنيه.

سعر البيع:164.53 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.34جنيه.

سعر البيع: 13.41 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.65جنيه.

سعر البيع: 13.69جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:131.80 جنيه

سعر البيع :133.43جنيه

سعر الريال القطري اليوم

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.74 جنيه.

سعر البيع: 13.80 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:70.29 جنيه.

سعر البيع: 70.95 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:129.12 جنيه.

سعر البيع: 130.67 جنيه.

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.