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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يلتقى ممثل شركة استادات لتوفير خدمات ترفيهية بالمدن الجديدة

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل شركة استادات للاستثمار الرياضي، لمناقشة مجالات التعاون المشترك وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لإدارة وتشغيل المنشآت الترفيهية ومناطق حمامات السباحة وملحقاتها، بالمناطق والمجمعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والهيئة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن رؤية وزارة الإسكان تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المجمعات السكنية بالمدن الجديدة على أعلى مستوى، والحفاظ على المنشآت الترفيهية والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى شرح تفصيلي عن مختلف أوجه التعاون المشترك، في إدارة المنشآت الترفيهية بعدد ٦ من المدن الجديدة القائمة من بينها مدينتان سيتم دخول الخدمة بهما قريبا، بجانب طرح عدد من المقترحات للتوسع في تلك الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، ولتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الشاغرة.

بينها مدينتان سيتم دخول واستمع الوزير الجديدة وتحقيق للمواطنين بالمدن الأراضي الشاغرة

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