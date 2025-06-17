هل قصفت إيران مفاعل ديمونة الإسرائيلي؟.. الهدف الحساس

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن جهاز الموساد يضم عناصر من مختلف شعوب العالم، مما يجعله بارعًا في اختراق الدول، مشيرًا إلى أن البعض قد يُفاجأ بأن جاره يعمل مع الموساد، لأن الجهاز يوظف جواسيسه من خلال التعايش داخل المجتمعات.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إيران وقعت في فخ وخديعة أمريكية، حيث جرى استهدافها جويًا بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن هناك خللًا حدث في منظومة صد الهجمات الإسرائيلية، وسيتم الكشف عنه لاحقًا.



وتساءل الرقب عن سبب عدم إبلاغ أصدقاء إيران بوجود طائرات إسرائيلية في الأجواء قبل تنفيذ الضربات؟، لافتًا إلى أن إسرائيل تتكتم على عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الهجوم.

وأضاف أن إيران لم تستهدف مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، وربما لديها أهداف أخرى لم تكشف عنها بعد، مشيرًا إلى أن طهران تمتلك نحو 3000 صاروخ باليستي، وهذا فقط ما هو معلن ومعروف حتى الآن.