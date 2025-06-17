كرايسلر نيون أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كرايسلر نيون موديل 2000

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كرايسلر نيون موديل 2000، وتنتمي نيون لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كرايسلر نيون موديل 2000 الخارجية

كرايسلر نيون موديل 2000

تظهر سيارة كرايسلر نيون موديل 2000 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية تيوسطها شعار شركة كرايسلر، وتم تثبيت شعار شركة كرايسلر على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي بالسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك كرايسلر نيون موديل 2000

كرايسلر نيون موديل 2000

تمكنت سيارة كرايسلر نيون موديل 2000 من قطع مسافة 284 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كرايسلر نيون موديل 2000 الداخلية

كرايسلر نيون موديل 2000

تمتلك مقصورة كرايسلر نيون موديل 2000 الداخلية الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب .

سعر كرايسلر نيون موديل 2000

كرايسلر نيون موديل 2000

تباع سيارة كرايسلر نيون موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .