غرفه العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر تبدأ تشكيل الغرف الفرعية

أعلنت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، عن بدأ تلقيها تشكيل عدد من غرف العمليات الفرعية في امانات المحافظات لبدأ التنسيق بين تلك الغرف والامانة المركزية للحزب.

غرفة العمليات المركزية للانتخابات

جدير بالذكر، أن الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس الحزب قد اصدر قراره بتشكيل غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسى للحزب والتي بدأت عملها بداية شهر يونيو الحالي.

وعقدت اللجنة، عدة اجتماعات استعدادية، حيث تم تكليف أمانات المحافظات بالحزب بتشكيل غرف عمليات في كل محافظة وإيفاء تشكيلها لغرفة العمليات المركزية.

الانتخابات البرلمانية 2025

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.