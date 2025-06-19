محافظ القاهرة: 10 جنيهات أعلى قيمة لساعة الانتظار بشوارع العاصمة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ساحتى انتظار عبد المنعم رياض، وساحة انتظار الفلكى لمتابعة بدء النظام الجديد التى وضعته محافظة القاهرة لحوكمة منظومة السايس.

أكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لاشخاص دون وجه حق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل فى الساعة الثانية وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.