تكريم الفائزين في المسابقة البيئية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة البيئية الإبداعية للأطفال، والتي نظمت بالتعاون بين مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية وإدارة البيئة وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم المبادرات التوعوية وتنمية الوعي البيئي.

وفي هذا السياق، أوضحت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، أن المسابقة تأتي في أطار تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية من أجل مستقبل بيئي مستدام، وقد قدم الأطفال مجموعة من الأعمال الفنية والأفكار الابتكارية التي عكست وعيهم الكبير بقضايا البيئة.

وتطرقت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في حديثها إلى الدور الحيوي لإدارة البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع وتفعيل الدور التوعوي لدعم جهود الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

في ختام الفعاليات، قام السكرتير العام بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز والهدايا، مشيدًا بمستوى الأعمال المشاركة، ومُعربًا عن تقديره لجهود الجهات المنظمة في ترسيخ المفاهيم البيئية لدى الأجيال الجديدة.